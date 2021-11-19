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Экс-вратарь Александр Филимонов назвал лучших голкиперов в истории чемпионатов России

Спорт
Экс-вратарь Александр Филимонов назвал лучших голкиперов в истории чемпионатов России
wikipedia.org  /  Dmitry Parshin / CC BY-SA 1.0

Москва, 19 ноября. Легендарный голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов назвал двух лучших вратарей в истории чемпионатов страны. 

Как отметил бывший футболист, на первое место он поставил бы голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева, но второе — экс-вратаря «Локомотива» Сергея Овчинникова.

«Акинфеев. Овчинников. А дальше я затрудняюсь», — сказал Филимонов на YouTube-канале «Sports Интервью».

При этом он выразил надежду на то, что сам входит в тройку лучших вратарей в истории страны.

Напомним, в середине октября 2021 года Акинфеев в очередной раз заявил, что не вернется в сборную России, за которую выступал до 2018 года. Голкипер «армейцев» признался, что немного злится, когда журналисты начинают «мусолить» тему его возвращения в национальную команду.

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футбол филимонов акинфеев вратарь
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