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Уфимская художница создает картины из шахматных фигур

Видео

Евгения Сковрат решила поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего перед грядущим турниром с норвежцем Магнусом Карлсеном и изобразила гроссмейстеров, выложив их портреты шахматными фигурами.

Играть в шахматы Евгению в детстве учил дедушка. Однако ни правила, ни стратегия игры не пригодились ей для воплощения идеи. Девушка прикинула, что для создания портретов ей понадобится куда больше, чем тридцать две фигуры. На помощь художнице пришла шахматная школа.

«Да, это было нелегко — найти столько шахмат. Но мне помогла школа, которая занимается обучением детей и взрослых игре в шахматы «Профи-64». Я поделилась с ними идеей о создании таких портретов, и вот руководитель школы меня в этом поддержал. Он помог найти такое количество шахмат», — вспоминает девушка.

В итоге на портреты ушло почти две тысячи шахматных фигур, что составляет примерно шестьдесят комплектов. Сама же идея создания необычного рисунка появилась у юной художницы после просмотра сериала «Ход королевы».

«Ход королевы» — это сериал, который я буквально на одном дыхании посмотрела, и вот он меня вдохновил на написание такой картины, где я использовала, собственно, шахматы», — рассказывает портретистка.

У Евгении уже был опыт рисования различными предметами. Свои работы она выкладывает в Instagram. Среди них: образ героя сериала «Игра в кальмара», выложенный из одноименных моллюсков, Леди Гага из мяса, Владимир Путин из зубов и Сергей Шнуров из сигаретных окурков.

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