Минтруд РФ уточнил правила предоставления пособий малообеспеченным гражданам

Москва, 19 ноября. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства, уточняющий правила предоставления пособий и выплат россиянам с низкими доходами. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Изменения также касаются правила «нулевого» дохода для беременных. Помимо этого, проект содержит новые виды сведений и необходимых документов для оформления пособий.

«Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин, предусматривается освобождение их от действия правила «нулевого» дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода», — объяснили авторы документа.

Минтруд также предлагает исключить из учитываемых доходов средства, предоставляемые в рамках господдержки для приобретения недвижимости, автомобиля, мотоцикла и средства материнского капитала, предназначенные для приобретения технических средств реабилитации или для строительства и ремонта жилья. Кроме того, предлагается не учитывать сумму возвращенного налога на доходы физических лиц.

В Государственной думе ранее перечислили льготы для пенсионеров, не привязанных к сумме доходов. Однако соблюдать определенные условия для получения надбавок и льгот все же необходимо.