Минэкономразвития России предложило разрешить операторам передавать данные клиентов банкам

Москва, 19 ноября. Российским операторам связи могут позволить передавать сведения об абонентах с их согласия банкам и различным туристическим сервисам.

Соответствующую инициативу озвучили в Минэкономразвития России. Ведомство уже подготовило законопроект, который опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что передача данных об абонентах позволит клиентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи. То есть россияне смогут подтверждать свою платежеспособность, например, при получении кредита в банке, или же получать услуги и сервисы, предоставляемые «на стыке» работы нескольких юридических лиц.

Россиян ранее предупредили, что номер телефона может дать мошенникам доступ к личным данным жертвы. Передавать такие сведения без согласия гражданина запрещено законом «О персональных данных».