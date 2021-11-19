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Минэкономразвития России предложило разрешить операторам передавать данные клиентов банкам

Общество
Минэкономразвития России предложило разрешить операторам передавать данные клиентов банкам
pxhere.com

Москва, 19 ноября. Российским операторам связи могут позволить передавать сведения об абонентах с их согласия банкам и различным туристическим сервисам.

Соответствующую инициативу озвучили в Минэкономразвития России. Ведомство уже подготовило законопроект, который опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что передача данных об абонентах позволит клиентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи. То есть россияне смогут подтверждать свою платежеспособность, например, при получении кредита в банке, или же получать услуги и сервисы, предоставляемые «на стыке» работы нескольких юридических лиц.

Россиян ранее предупредили, что номер телефона может дать мошенникам доступ к личным данным жертвы. Передавать такие сведения без согласия гражданина запрещено законом «О персональных данных».

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