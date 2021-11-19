Лунное и солнечное затмения: когда пройдут, где смотреть, советы астрологов, что нельзя делать

Самое продолжительное с XV века частное лунное затмение происходит в пятницу, 19 ноября 2021 года. Это интересное астрономическое явление началось в 9:03 и продлится до 15:04 по московскому времени. Максимальная фаза затмения приходится на 12:04 по московскому времени — в этот момент Луна пройдет через южную часть земной тени. Затмение является частным теневым, но астрономы называют его «почти полным», так как почти весь лунный диск будет закрыт тенью Земли. Видимая часть Луны во время затмения приобретет красноватый оттенок.

День интересен тем, что лунное затмение совпадает с полнолунием. В народе ноябрьское полнолуние называют «бобровым», а астрологи считают, что этот день сулит много интересного.

«Бобровой» такую Луну называют потому, что в этот период бобры, набрав достаточное количество жира, начинают впадать в зимнюю спячку. В это время на Руси начинался сезон отлова этих животных. Питательный бобровый жир помогал пережить тяжелую голодную зиму.

Полную Луну в ноябре также называли «морозной», «холодной», «дубовой» и даже «безумной».

Где можно наблюдать лунное затмение

В России лунное затмение 19 ноября будет доступно для наблюдения на Дальнем Востоке, на Чукотке и Камчатке, а также в части северных районов страны. Затмение также увидят жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Индонезии и Северной Европы.

Федеральное агентство новостей /

Советы астрологов

Астрологи считают, что полнолуние в сочетании с затмением дает мощнейший всплеск энергии, который может оказать серьезное влияние на жизнь как отдельного человека, так и всего человечества. Поэтому, по версии астрологов, 19 ноября — отличный день «прорыва» — планирования нового, начала важных дел, решения финансовых, имущественных и личных проблем.

Что нельзя делать 19 ноября

На Руси 19 ноября отмечали день Павла Ледостава (Павла Исповедника, епископа из Малой Азии). Ледоставом день назывался потому, что в это время на реках и озерах уже начинал устанавливаться первый лед. Для этого дня существовали особые приметы, касающиеся рыбной ловли (она в этот день была обязательной), гаданий и других атрибутов народной жизни.

Из запретов известны такие:

нельзя ломать на водоемах лед, иначе жди неурожая;

нельзя возвращаться домой без улова, иначе зима будет голодной;

нельзя уходить далеко от родного очага, иначе не избежать ссор с близкими;

нельзя никого проклинать, отказываться от своих обещаний, нарушать данное слово, иначе жди серьезных неприятностей.

Когда ближайшее солнечное затмение

С 19 ноября начинается очень важный период, который продлится до 4 декабря. Именно 4 декабря 2021 года пройдет полное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно будет наблюдать в Антарктиде. Следующее аналогичное с астрономической точки зрения солнечное затмение будет 15 декабря 2039 года.

Весь период в конце 2021 года между лунным (19 ноября) и солнечным (4 декабря) затмениями в астрологии считается очень важным. Людям рекомендуется как можно тщательнее контролировать свое поведение, особенно опасным считается допускать злые мысли или кого-то проклинать. Крайне нежелательным в этот период считается злоупотребление алкоголем, поскольку это снижает самоконтроль, что чревато неприятностями.