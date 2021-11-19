Курс доллара к рублю остался неизменным на открытии торгов

Москва, 19 ноября. Пятничная торговая сессия Московской биржи началась с роста курса евро по отношению к рублю, однако стоимость доллара продолжает оставаться неизменной, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро в начале дня торгуется по 82,99 рубля, что на 12,5 копейки выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. Курс доллара остается неизменным и составляет 73,05 рубля.

Несмотря на рост котировок нефти, рубль не может укрепиться из-за новостей о возможном обострении взаимоотношений между Москвой и Западом. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны очень поверхностно относятся к предупреждениям о «красных линиях».

Российская валюта завершила прошлую неделю в минусе, но продолжает чувствовать себя достаточно уверенно на рынке. Аналитики ранее перечислили факторы, которые не позволяют рублю упасть.