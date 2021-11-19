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Жители России оценили свое материальное положение

Экономика
Жители России оценили свое материальное положение
pixabay.com

Москва, 19 ноября. Высшая школа экономики провела исследование с целью узнать мнение жителей России об их состоянии финансов. Данные опроса приводит РБК.

Центр исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ опросил свыше двух тысяч граждан в возрасте старше 18 лет в рамках личного интервью. Исследование проходило в начале лета текущего года, основными его участниками стали жители городов и сел.

Согласно результатам опроса, порядка 69% респондентов указывают на наличие определенных финансовых трудностей. Вместе с этим, около четверти россиян (24%) ожидают, что их материальное положение вскоре должно измениться в лучшую сторону.

Около трети граждан (29%) заявляют, что их ежемесячного семейного дохода хватает для того, чтобы беспроблемно удовлетворять собственные потребности. Соответствующую статистику прокомментировал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт считает, что сохраняющийся оптимизм относительно улучшения материального положения объясняется несколькими факторами.

«Сказался дефицит кадров и отток мигрантов — появились возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, ИT, строительство, — до 13%», — подчеркивает собеседник издания.

Согласно подсчетам сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс», медианные зарплаты в Российской Федерации увеличились на 9,2% в сравнении с прошлым годом.

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