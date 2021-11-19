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Причины и последствия жестокого обращения с детьми обсудят в пресс-центре «Патриот»
Общество
Причины и последствия жестокого обращения с детьми обсудят в пресс-центре «Патриот»
pxhere.com  / 

Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми отмечается 19 ноября. Международные исследования показывают, что каждый 4-й взрослый подвергался в детстве физическому насилию, каждая 5-я женщина и каждый 13-й мужчина подвергались в детстве актам сексуального надругательства. Многие дети становятся жертвами эмоционального (психологического) насилия и пренебрежительного отношения. Насилие приводит к разрушительным последствиям для физического и психического здоровья.

В чем причины насилия над детьми? Как можно распознать, что ребенок подвергается насилию? Как влияет перенесенное в детстве насилие на взрослую жизнь? Что делать в случае выявления насилия над ребенком? Какие стереотипы и мифы существуют в этой области? Как бороться с манипуляторами, «ловцами душ» детей?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит:

  • Светлана Соловьева, доктор психологических наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова;
  • Леонид Армер, психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности».

Эфир состоится 1 ноября, в четверг, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038, +79992148054

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