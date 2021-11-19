Более половины студентов из сферы IT хотят уехать из России

Москва, 19 ноября. Образовательная платформа Geek Brains провела опрос пользователей и выяснила, что более половины студентов из сферы IT-технологий хотят работать за пределами России.

Исследование проводилось в ноябре. В нем приняли участие порядка пяти тысяч студентов разного пола со всех городов России. В общей сложности в желании уехать из страны призналось порядка 53% учащихся, сообщает РБК.

Порядка 25% респондентов отметили, что при возможности уехали бы в США. Еще 7% были бы не против эмигрировать в Великобританию. Еще 6% студентов заявили о желании поменять свое место жительства на Германию. При этом порядка 5% учащихся видят свое будущее в Канаде.

Около 23% опрошенных признались, что хотят эмигрировать в другие страны. Оставшиеся 34% затруднились дать четкий ответ о своем дальнейшем будущем.

Не так давно аналитики соцсети «Одноклассники», сервиса «VK Работа» и центра ResearchMe провели исследование и выяснили топ городов, в которые хотят переехать россияне для работы. Среди них — Москва, Петербург, Сочи, Владивосток и Краснодар.