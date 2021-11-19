Минобороны РФ опубликовало архивные документы о пленении Паулюса под Сталинградом

Москва, 19 ноября. Оборонное ведомство России опубликовало в открытом доступе редкие архивные материалы об окружении и капитуляции немецких войск под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.

В сообщении военного ведомства говорится, что впервые в рамках нового мультимедийного проекта Минобороны РФ под названием «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны» были обнародованы архивные материалы о завершающем этапе Сталинградской битвы.

«Представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, раскрывающие завершающий эпизод Сталинградской битвы — разгром немецко-фашистской группировки и пленение командующего генерал-фельдмаршала Паулюса», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что помимо отчетов, донесений и различных сообщений в разделе опубликованы уникальные фотографии времен войны из журнала боевых действий Донского фронта.

Ранее сообщалось, что в России был рассекречен доклад дальневосточного МИД о планах японских военных применить на территории СССР «чумное оружие». Кроме того, ФСБ представила документы, которые рассказывают о разработанном Японией в 1940 году плане нападения на Советский Союз, передает RT.