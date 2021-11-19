Сенатор Джабаров назвал резолюцию о непризнании выборов в РФ лишенной здравого смысла

Москва, 19 ноября. Принятие предложения конгрессменов США Стива Коэна и Джо Уилсона не признавать выборы 2024 года, если в них будет участвовать президент России Владимир Путин, сулит разрыв российско-американских отношений.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, документ могут просто не пропустить. Данная резолюция «циничная и лишенная какого-либо здравого смысла», считает сенатор.

«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», – заявил он в интервью РИА Новости.

РФ считает обсуждение в США возможного участия президента в следующих выборах вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало детали переписки главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии по организации переговоров в «нормандском формате». В тексте подтверждается необходимость тщательной подготовки к встрече.