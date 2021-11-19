Марина Хлебникова получила более 50% поражения тела во время пожара в Москве

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова получила 52% ожогов тела во время пожара в ее квартире в Москве. Об этом сообщил ФАН источник в медицинских кругах.

Марина Хлебникова находится в НИИ Склифосовского. У нее обнаружены ожоги лица, туловища и верхних дыхательных путей, присутствует отравление угарным газом. У нее изъяли кровь на предмет обнаружения следов алкоголя, предположив по запаху, что певица находилась в нетрезвом состоянии. Необходимости в экспресс-тесте не было.

Рассматривается три версии причины пожара: непотушенная сигарета, неосторожное обращение с огнем и неисправная проводка.