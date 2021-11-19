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Украинская община Крыма в ответ на санкции Киева призвала ввести меры против Зеленского

Политика
Украинская община Крыма в ответ на санкции Киева призвала ввести меры против Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Симферополь, 19 ноября. Стоит ввести санкции против президента Украины Владимира Зеленского, уверена общественный деятель Анастасия Гридчина. Глава украинской общины Крыма обратила внимание на преследование соотечественников со стороны национального лидера.

Недавно Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое предполагает наложение рестрикций на 28 граждан. По мнению Киева, эти лица якобы причастны к притеснению украинцев в Крыму. В санкционном списке есть и россияне. Гридчина уверена, что ограничительные меры стоило бы ввести против самого Владимира Зеленского.

«Все время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине. Притеснение режимом Зеленского средств массовой информации и граждан вообще смахивает на диктатуру», — подчеркнула общественный деятель в беседе с РИА Новости.

Ранее президент Украины подписал четыре указа о введении антироссийских санкций. Под рестрикции попали 140 физических и 50 юридических лиц.

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санкции украина крым зеленский
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