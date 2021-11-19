Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 10:17
10:14
Экономика
Минтруд РФ уточнил правила предоставления пособий малообеспеченным гражданам
10:14
Общество
Низкокалорийная диета признана наиболее благоприятной для диабетиков
10:13
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении поезда с грузовиком в Амурской области
10:12
Общество
Причины и последствия жестокого обращения с детьми обсудят в пресс-центре «Патриот»
10:11
Происшествия
Житель Саратова зарезал мать своих детей и ее нового возлюбленного
10:10
Общество
Минэкономразвития России предложило разрешить операторам передавать данные клиентов банкам
10:08
Происшествия
Загорелся приют для собак в Москве
10:07
Политика
Капитан I ранга Горбачев оценил боеспособность армии Украины
10:05
Общество
Ростовская мэрия готова судиться с собственниками участков для расширения улицы Вавилова
10:04
Общество
Гериатр Дубова заявила, что вакцинация от COVID-19 продлит жизнь пожилым людям
Все новости

Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ и установил личный рекорд

Спорт
Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ и установил личный рекорд
Prt Scr youtube.com  /  Minnesota Wild

Сент-Пол, 19 ноября. «Миннесота Уайлд» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой подопечных Дина Эвасона со счетом 7:2.

У победителей отличились Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Кроме того, на счету российского форварда три результативные передачи.

Нападающий провел самый результативный матч за профессиональную карьеру в заокеанской лиге, установив личный рекорд. Капризов впервые набрал четыре очка в матче НХЛ. В общей сложности в текущем сезоне 24-летний россиянин провел 16 матчей, в которых отметился 15 очками.

Напомним, после победного матча «Миннесоты» над «Оттавой», который прошел 3 ноября, Капризов сравнил свой первый гол в сезоне-2021/22 с дебютной шайбой в карьере.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ и установил личный рекорд
хоккей нхл капризов Миннесота Уайлд
Комментировать