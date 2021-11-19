Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ и установил личный рекорд

Сент-Пол, 19 ноября. «Миннесота Уайлд» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой подопечных Дина Эвасона со счетом 7:2.

У победителей отличились Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Кроме того, на счету российского форварда три результативные передачи.

Нападающий провел самый результативный матч за профессиональную карьеру в заокеанской лиге, установив личный рекорд. Капризов впервые набрал четыре очка в матче НХЛ. В общей сложности в текущем сезоне 24-летний россиянин провел 16 матчей, в которых отметился 15 очками.

Напомним, после победного матча «Миннесоты» над «Оттавой», который прошел 3 ноября, Капризов сравнил свой первый гол в сезоне-2021/22 с дебютной шайбой в карьере.