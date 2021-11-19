Производители газировки столкнулись с дефицитом лимонной кислоты из КНР

Москва, 19 ноября. Российские производители газированных напитков столкнулись с нехваткой ряда ингредиентов, в том числе лимонной кислоты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Проблема заключается в заторе в портах Дальнего Востока, куда поступает сырье из Китая. Предприятиям может не хватить продуктов в высокий предновогодний сезон.

В PepsiCo предупредили, что неполучение ингредиентов в срок грозит снижением выпуска. Как отметил президент «Союзнапитков» Максим Новиков, сокращение производства безалкогольных напитков спровоцирует скачок цен.

Закупка смесей и ингредиентов из КНР сопровождается задержками на всех этапах: от выхода из страны, где не хватает контейнеров, до постановки судов под выгрузку в российских восточных перевалочных портах, где суда стоят неделями на рейде, заявили в крупном поставщике смесей и ингредиентов для пищевой промышленности ГК «Белстар».

Стоимость кофе сорта арабика выросла до максимума с января 2012 года. Это произошло вследствие сбоев поставок, сообщает Trading Economics.