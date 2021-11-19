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The Times: США помогут Британии извлечь фрагменты утонувшего в Средиземном море F-35

Армия
The Times: США помогут Британии извлечь фрагменты утонувшего в Средиземном море F-35
pixabay.com

Лондон, 19 ноября. Британия решила обратиться за помощью к США, чтобы достать из Средиземного моря обломки рухнувшего туда недавно палубного истребителя F-35 Lightning II.

Отметим, что несколько дней назад дорогостоящий истребитель пятого поколения потерпел крушение вскоре после взлета с британского авианосца Queen Elizabeth. После случившегося Лондон стал опасаться того, что напичканный секретными технологиями самолет может попасть в чужие руки. Западные СМИ пишут, что первой поднять F-35 со дна может Россия.

По данным The Times, британские военные способны самостоятельно провести операцию по извлечению фрагментов F-35, однако решили заручиться поддержкой США. Предполагается, что Лондон готов сделать все возможное, чтобы помешать русским завладеть секретной информацией об истребителе.

«Ожидается, что эта операция будет включать в себя глубоководные аппараты с дистанционным управлением, которые прикрепят к самолету огромные надувные мешки, чтобы поднять его на поверхность», – сказано в публикации.

Ранее телеканал RT сообщал, что по факту крушения британского самолета было начато расследование. Ряд экспертов убежден, что Россия заинтересована в изучении обломков самолета.

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сша истребитель британия f-35
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