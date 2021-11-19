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Пушков назвал отношения между Россией и США «ледяной» войной

Политика
Пушков назвал отношения между Россией и США «ледяной» войной
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Он прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.

По мнению члена Совета Федерации, политическая война правящих кругов США против России давно уже стала не холодной, а «ледяной». Он возмущен, что американские конгрессмены предложили такую абсурдную резолюцию.

«В годы холодной войны подобный проект резолюции, направленной против руководства СССР, нельзя было даже представить», — написал Пушков в Telegram-канале.

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит баллотироваться на новый срок после 2024 года. Многие политики резко высказались об инициативе американской стороны. В частности, вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал такое предложение вмешательством во внутренние дела государства.

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