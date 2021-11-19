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Почти каждый пятый россиянин признался, что испытывает ежедневный стресс на работе

Общество
Почти каждый пятый россиянин признался, что испытывает ежедневный стресс на работе
pixabay.com

Москва, 19 ноября. Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили, сколько россиян испытывают регулярный стресс на работе.

Так, 8% респондентов заявили об очень низком уровне стресса, еще 12 % отметили низкий стресс, а 35% указали на стресс среднего уровня. При этом почти каждый пятый опрошенный заявил об очень высоком уровне стресса.

Также оказалось, что лишь 6% россиян вообще не сталкиваются со стрессовыми ситуациями на рабочем месте. Среди тех, кто любит свою работу, высокий и очень высокий уровень стресса переживают 27% респондентов.

Большинство опрошенных россиян одобрили идею сокращения рабочего дня зимой. Выяснилось, что 60% респондентов такое предложение пришлось по душе, пишет «Ридус».

Специалисты банка «Открытие» в ходе опроса ранее выяснили, что каждый третий россиянин занимается благотворительностью. Ежемесячно этим занимаются только 13% россиян.

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