Почти каждый пятый россиянин признался, что испытывает ежедневный стресс на работе

Москва, 19 ноября. Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили, сколько россиян испытывают регулярный стресс на работе.

Так, 8% респондентов заявили об очень низком уровне стресса, еще 12 % отметили низкий стресс, а 35% указали на стресс среднего уровня. При этом почти каждый пятый опрошенный заявил об очень высоком уровне стресса.

Также оказалось, что лишь 6% россиян вообще не сталкиваются со стрессовыми ситуациями на рабочем месте. Среди тех, кто любит свою работу, высокий и очень высокий уровень стресса переживают 27% респондентов.

Большинство опрошенных россиян одобрили идею сокращения рабочего дня зимой. Выяснилось, что 60% респондентов такое предложение пришлось по душе, пишет «Ридус».

Специалисты банка «Открытие» в ходе опроса ранее выяснили, что каждый третий россиянин занимается благотворительностью. Ежемесячно этим занимаются только 13% россиян.