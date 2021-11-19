Как бороться с историческими мифами, расскажут эксперты в медиацентре «Патриот»

Всероссийский онлайн-семинар по борьбе с фальсификацией истории состоится 20 ноября 2021 года на базе московского музея Великой Отечественной войны. Главной задачей семинара является «расширение участия педагогического сообщества в совершенствовании системы противодействия фальсификации истории в Российской Федерации». В мероприятии примут участие педагоги из 85 регионов страны. В ходе семинара пройдут панельные дискуссии и мастер-классы для учителей школ с участием историков и экспертов по противодействию искажениям исторических фактов. Семинар организован ФГБУ «Роспатриотцентр» (Росмолодежь), основным участником станет Российское военно-историческое общество.

Где рождаются и кем распространяются мифы о Второй Мировой войне? В чем опасность искажения исторических событий? Какими методами следует бороться с переписыванием истории?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Владимир Кикнадзе , доктор исторических наук, доцент, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук;

, доктор исторических наук, доцент, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук; Иван Радько, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр».

Эфир состоится 19 ноября, в пятницу, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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