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Как бороться с историческими мифами, расскажут эксперты в медиацентре «Патриот»
Общество
Как бороться с историческими мифами, расскажут эксперты в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Всероссийский онлайн-семинар по борьбе с фальсификацией истории состоится 20 ноября 2021 года на базе московского музея Великой Отечественной войны. Главной задачей семинара является «расширение участия педагогического сообщества в совершенствовании системы противодействия фальсификации истории в Российской Федерации». В мероприятии примут участие педагоги из 85 регионов страны. В ходе семинара пройдут панельные дискуссии и мастер-классы для учителей школ с участием историков и экспертов по противодействию искажениям исторических фактов. Семинар организован ФГБУ «Роспатриотцентр» (Росмолодежь), основным участником станет Российское военно-историческое общество.

Где рождаются и кем распространяются мифы о Второй Мировой войне? В чем опасность искажения исторических событий? Какими методами следует бороться с переписыванием истории?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Владимир Кикнадзе, доктор исторических наук, доцент, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук;
  • Иван Радько, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр».

Эфир состоится 19 ноября, в пятницу, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038, +79992148054

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