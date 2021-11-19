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Денис Клявер объяснил, почему все награды «Чая вдвоем» находятся у него на хранении
Шоу-бизнес
Денис Клявер объяснил, почему все награды «Чая вдвоем» находятся у него на хранении
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Москва, 19 ноября. Участник некогда популярного музыкального дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер, находясь в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему именно он хранит все награды группы, в том числе премии «Золотой граммофон», у себя. Очевидно, что точно такое же право на них имеет и Стас Костюшкин, пишет Teleprogramma.pro.

«У меня вышла песня «Тебя удача найдет». В этом году я буду получать уже 11-й «Золотой граммофон». Сольный у меня 5-й, а если вместе со Стасиком, то 11-й», — пояснил Денис Клявер.

Сын Ильи Олейникова согласен, что «Золотые граммофоны» группы «Чай вдвоем» принадлежат не только ему, но и Костюшкину. Он объяснил, что они просто находятся у него на хранении.

«Стасик мне сказал: «Ден, ты человек ответственный. Точно никуда не потеряешь». Так что они у меня лежат. Протираю с них пыль. У меня есть полочка дома, на которой стоят все награды. Когда я переживаю и волнуюсь, то я смотрю на этот столик, и тут же приходит вдохновение», — объяснил Клявер.

Стоит отметить, что группа «Чай вдвоем» появилась в начале 1990-х. Ее создатели — Денис Клявер и Стас Костюшкин, распался дуэт в 2012 году.

Первое выступление дуэта состоялось 20 декабря 1994 года на сцене Ленинградского дворца молодежи. Мероприятие было посвящено открытию филиала радиостанции «Европа Плюс» в Санкт-Петербурге. Стасу тогда было 23 года, он был студентом Санкт-Петербургской консерватории, а Денису едва исполнилось 19, он только что поступил в Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Мусоргского.

Ранее Станислав Костюшкин показал архивные кадры с Денисом Клявером.

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