Ростех готов создать десантируемый вариант РСЗО «Торнадо-Г» для подразделений ВДВ

Москва, 19 ноября. Десантируемый вариант 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для подразделений ВДВ могут разработать в России на предприятии НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» (входит в Ростех).

Генеральный директор «Сплава» Александр Смирнов сообщил ТАСС, что специалисты предприятия готовы к началу работ над новой РСЗО. По его словам, разработка этой системы может начаться в рамках государственной программы вооружений.

«В новой ГПВ (государственная программа вооружений), возможно, появится новая работа — установка "Торнадо-Г" на новом шасси, десантируемый вариант. Готовы эту работу выполнить, дело за заказчиком», — рассказал он.

Отметим, что реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме. Это позволяет быстро открыть огонь, после чего оперативно перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.

Ранее сообщалось, что Ростех разработал управляемый реактивный снаряд повышенной дальности для систем «Град» и «Торнадо-Г». Он обладает рядом преимуществ по сравнению со штатными боеприпасами.