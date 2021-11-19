Последние сообщения с Донбасса не внушают оптимизма относительно соблюдения Киевом Минских договоренностей. На фоне интенсификации боевых действий и провокаций в адрес армий Донецкой и Луганской народных республик, украинские силовики активизировали работу беспилотных летательных аппаратов по всей линии соприкосновения.

В первую очередь речь идет о турецких беспилотниках Bayraktar TB2. После первого применения ударных дронов против защитников Донбасса, Вооруженные силы Украины используют дорогую игрушку для проведения разведывательных полетов над территорией ДНР и ЛНР.

Тем не менее прецедент первого удара «Байрактарами» в районе населенного пункта Старомарьевка показал, что Киев готов использовать дорогие турецкие БПЛА против населения региона, и под угрозой уничтожения находится не только боевая техника ополчения, но и мирные люди.

О том, какую опасность несут турецкие беспилотники для жителей и защитников Донбасса, читайте в материале руководителя Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика для международной редакции Федерального агентства новостей.

Первый удар

Украинские военные пошли на очередную провокацию в Донбассе 26 октября 2021 года, захватив поселок Старомарьевка в Тельмановском районе. Населенный пункт долгое время находился в так называемой «серой зоне» на нейтральной территории линии боевого соприкосновения между Народной милицией ДНР и ВСУ. По имеющимся данным, там проживало 180 человек, из них 37 — граждане РФ.

Федеральное агентство новостей /

На фоне обострения ситуации в районе Старомарьевки, в тот же день (впервые с 2014 года) Украина применила против ДНР военно-воздушные силы. От главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного поступил приказ применить ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 по позициям Народной милиции ДНР.

Дрон атаковал управляемой ракетой позиции в глубине территории Донецкой народной республики, в результате чего была поражена батарея гаубиц Д-30; сообщается о жертвах среди военнослужащих 1-й Славянской бригады. После сообщений о взятии села Старомарьевка и применении «Байрактара» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов в Донбассе, в ходе которого могли пострадать граждане РФ.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Ситуацию с турецкими беспилотниками в Донбассе подробно освещал и президент РФ Владимир Путин. По его словам, использование данного типа вооружений противоречит Минским соглашениям, которые остаются единственным вариантом стабилизации обстановки на востоке Украины.

«Действующий президент Украины бодро рапортует о том, что они применяют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, — беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями», — заявил Путин.

Применение турецкого ударного беспилотника показало, что Украина всерьез рассчитывает на БПЛА в ходе новой итерации конфликта в Донбассе. И судя по всему, в Киеве прекрасно осведомлены о чудовищных последствиях применения этого оружия в зоне локальных конфликтов.

Prt Scr youtube.com/ Соловьев LIVE /

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул, что этот случай является нарушением заключенных договоренностей:

«Нужно понимать, что Минские соглашения не разрешали подобный вид вооружения. Но украинские власти занимаются казуистикой и настаивают на том, что там не было прописано про дроны. Скажем так, в те времена подобных задач не стояло, и заключили то, что заключили. Применение Bayraktar и других летательных аппаратов по линии боевого соприкосновения и внутри территории противоречит и грубо нарушает все договоренности. Украинские власти это отрицают, говоря «мы ничего не нарушаем, потому что мы ничего не подписывали».

Дорогая покупка

О том, что Киев подписал договор о покупке партии турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, в 2019 году сообщил в своем Facebook Петр Порошенко, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины. За два последующих года ВСУ провели несколько учений с применением турецких БПЛА как на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области, так и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в Донбассе.

Федеральное агентство новостей /

С весны 2021 года, по словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, «Байрактары» проводили разведку и тренировки в условиях, приближенных к боевым и по сей день находятся на боевом дежурстве. Тогда же стали известны и масштабы опасности, которая нависла над жителями Донбасса.

Пресс-служба компании Baykar подтвердила, что 9 апреля 2021 года Украина купила 12 беспилотников Bayraktar TB2. Украинские источники сообщили о планах ВСУ закупить еще 48 единиц. Получается, что в случае исполнения данного плана против Донбасса киевские силовики использовали бы по меньшей мере 60 (!!!) тяжелых ударных дронов.

Кроме покупки готовых комплексов БПЛА, Киев всерьез задумывается о том, чтобы локализовать производство «чудо-оружия» на своей территории. 1 ноября 2021 года — уже после инцидента в районе Старомарьевки — посол Украины в Турции Василь Боднар сообщил о переговорах по созданию на украинской территории мощностей для запуска полного цикла производства Bayraktar:

«Ведутся работы по выделению земельного участка, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта (БПЛА). И так же параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску «Байрактаров» на Украине <...> которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран», — заявил посол.

Федеральное агентство новостей /

Если заявления представителя Киева в Анкаре подтвердятся, Украина сможет пополнять парк беспилотных летательных аппаратов в случае возобновления полномасштабного конфликта в Донбассе и соответственно, в случае потери части беспилотников в бою. С учетом известной истории вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, нетрудно догадаться, что «Байрактары» в новых столкновениях будут применены с чудовищными последствиями для мирного населения Донецка, Луганска и других крупных населенных пунктов.

Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт Леонков:

«Я не раз говорил о том, что в ЛНР и ДНР недостаточно противовоздушных комплексов, чтобы перекрыть все небо и линию соприкосновения. Конечно, при боевых столкновениях эти средства ПВО защитников Донбасса станут главными целями. После их уничтожения Bayraktar получат неоспоримое преимущество и начнут основную деятельность — нанесение ударов с воздуха. Это превосходство может стать тотальным. Нужно понимать, что раньше прерогатива на эксплуатацию ударных дронов была у государства, а теперь они используются в откровенно террористических целях. Когда БПЛА стали более доступными, они превратились в настоящую угрозу. Даже китайский гражданский квадрокоптер можно использовать как оружие. С 2016 года боевики научились прикреплять к дронам взрывчатку и гранаты. А это — гражданский экземпляр».

mil.gov.ua / Пресс-служба Министерства обороны Украны

Геноцид на земле и с воздуха

На протяжении всего конфликта в Донбассе украинские силовики вели широкомасштабные боевые действия с участием артиллерии, бронетехники и авиации. В результате развязанных столкновений постоянно страдало мирное население Донбасса. Эти люди оказались под угрозой уничтожения только за то, что отказались признавать итоги государственного переворота в Киеве и восстали против украинских националистов.

Военно-воздушные силы Украины также несут ответственность за многочисленные жертвы в ДНР и ЛНР в ходе «горячей фазы» конфликта в 2014 году. На тот период ВСУ и силы нацбатальонов контролировали две ключевые воздушные гавани Донбасса — Донецкий и Луганский аэропорты.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Это позволяло украинской боевой авиации контролировать небо над народными республиками, и она без разбору вела огонь не только по позициям ополчения, но и по мирным районам. Первым под удар попал Донецк.

26 мая 2014 года ВСУ совершили налет на местный аэропорт, на тот момент частично занятый ополченцами батальона «Восток». В результате атаки штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24 погибли 40 человек, 31 получил ранения.

Тогда же украинские пилоты разгоняли жителей Донецка пулеметными очередями. В результате обстрела с воздуха загорелось несколько домов, пара снарядов попали в детский сад и на территорию железнодорожного вокзала. Только по неофициальным данным погибли десятки мирных жителей.

Один из наиболее зверских налетов на Донбасс произошел 2 июня 2014 года. Тогда украинские ВВС атаковали здание Луганской областной госадминистрации.

Во время попытки уничтожить руководство ЛНР под удар карателей попали мирные жители, старики и дети, которые находились в непосредственной близости от здания. В результате авиаудара погибли восемь человек, 20 мирных жителей получили ранения.

Спустя месяц в результате авианалета на Станицу Луганскую погибло не менее 12 человек, 15 июля удар пришелся по жилому дому в селе Снежное, убиты были 11 человек, а 18 июля произошла очередная атака на жилые кварталы города, в ходе которой погибло более 20 мирных жителей. По сообщениям с мест, прятаться в бомбоубежищах вместе с местными жителями и российскими журналистами были вынуждены даже наблюдатели ОБСЕ, которые находились в момент налета в наиболее опасных участках населенного пункта.

Российский журналист Александр Цыганов считает, что применение беспилотной боевой авиации украинскими силами в Донбассе — нарушение не просто Минских договоренностей, но и всех норм международного права:

«Будем называть вещи своими именами. То, что Украиной правят военные преступники стало ясно с лета 2014 года, когда они начали подвергать артиллерийским обстрелам Луганск, Донецк и другие населенные пункты. Можно допустить, что по какой-нибудь деревне они могли стрельнуть, потому что там засели ополченцы, и такое бывало. Это военная небрежность. Но когда обстреливают полностью мирные города — это военное преступление. В этом нет ничего нового. Что появилось нового за эти годы? То, что этим преступникам Турция продала БПЛА. Если подходить лояльно, вины Турции в этом нет. Обычная коммерция: все продают, и она продает. То, что украинское руководство является военными преступниками, опять-таки, мировым сообществом не признано и признано не будет, пока на Западе действует двойная мораль. Мы получаем кристально чистую картинку: в руках военных преступников оказался один из самых совершенных беспилотных летательных комплексов».

Остановить карательные рейды украинской авиации удалось ополченцам и добровольцам Донбасса, которые смогли переломить ситуацию на полях сражений: 1 сентября 2014 года под контроль ополчения перешел Луганский аэропорт — основная воздушная гавань ВСУ, с которой координировались атаки украинских самолетов. В январе 2015 года был освобожден от украинских войск Донецкий аэропорт.

Федеральное агентство новостей /

К тому моменту использование авиации в небе над Донбассом было запрещено Минскими соглашениями. И теперь в руки Вооруженных сил Украины попадает оружие, которое в обход существующих договоренностей позволяет продолжить геноцид русского населения в ДНР и ЛНР.

А перед глазами Киева находится аналогичный пример — Вооруженные силы Азербайджана с помощью «Байрактаров» и при посильной поддержке Турции развязали войну в Нагорном Карабахе.

Карабах: эхо войны

Одним из ключевых тактических вопросов 2020 года стало применение Азербайджаном в нагорнокарабахском конфликте ударных беспилотных летательных аппаратов, главным образом — турецких Bayraktar TB2. Эксперты полагают, что именно использование современных ударных систем позволило Баку в кратчайшие сроки парализовать Армию обороны Нагорного Карабаха, вооруженную старыми советскими ЗРК.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на очевидные недостатки «Байрактаров» — большие размеры, управление по радиоканалу, зависимость от прозрачности воздуха, — применение тяжелых ударных беспилотников против устаревших средств ПВО в Карабахе показало преимущество турецких БПЛА в современных локальных конфликтах.

Вместе с тем Bayraktar использовались не только для атак на советские комплексы ПВО в Карабахе, но и с точки зрения целеуказания. Так, турецкие БПЛА применялись во время обстрелов города Мартуни, где указывали цели для азербайджанских артиллеристов.

«Байрактары» работали в воздушном пространстве Карабаха на границе с Арменией, где вели мониторинг активности на 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри. Кроме того, турецкие беспилотники, согласно данным СМИ, уничтожили в Карабахе одну из самых передовых РЛС в мире — П-18, способную видеть самолеты, созданные по технологии «стелс».

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем, от действия дронов страдали не только военные Армии обороны Арцаха, но и мирные жители, которые попали в зону действия турецких беспилотников. К примеру, 29 сентября 2020 года БПЛА обстреляли гражданский автобус и воинскую часть в армянском городе Варденис, а 19 октября пострадали здания школ в приграничных селах Сотк и Кут. В обоих случаях обошлось без жертв, по данным местных СМИ.

Тем не менее потери в ходе осенних событий 2020 года оказались крайне высокими. В ходе боевых действий погибло около 3773 армянских военнослужащих, еще 243 человека пропали без вести. Число убитых среди мирных жителей Карабаха составило 50 человек, 163 получили ранения.

«Возьмем конкретный случай с нашим корреспондентом Юрием Котенком. Они услышали, что по храму нанесен удар и поехали заснять сюжет, как журналисты. Отключили телефоны, приехали, сделали сюжет и подверглись удару. Юрий получил тяжелые ранения. Bayraktar с помощью спутника засек сигналы российских телефонов, установил количество людей, их координаты и самостоятельно нанес удар. Также в Нагорном Карабахе было, что солдат с окопа маме звонил, говорил, что все у него хорошо, а потом в окоп прилетал снаряд с дрона», — напомнил Леонков.

из личного архива Юрия Котенка /

Часть этих жертв — однозначно на счету турецких беспилотников, которые вспарывали оборону Нагорного Карабаха, а теперь активно применяются в другом локальном конфликте у границ России. Имперские амбиции руководства Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана могут оказать катастрофическое влияние на обстановку в Донбассе.

Что будет завтра?

В ходе конфликта Азербайджана и Армении украинские военные и политики неоднократно заявляли, что Киев пристальным образом изучает опыт «Второй Карабахской» войны. Особенно их интересовало применение БПЛА в локальном конфликте против ПВО средней эффективности. И на данный момент украинские силовики в точности копируют поведение Азербайджана за три месяца до начала столкновений в Карабахе.

Так, 10 ноября 2021 года ударный БПЛА Bayraktar TB2 ВС Украины был замечен в воздушном пространстве страны, двигаясь, предположительно, курсом на Донбасс. ВСУ продолжают учебные полеты «Байрактаров» вне зоны боевых действий — в районе Полтавы и под Николаевым, а также разведывательные вылеты над подконтрольной ВСУ частью Донецкой и Луганской областей.

wikipedia.org / Bayhaluk / CC BY-SA 4.0

Следует понимать, что в случае карабахского конфликта удары по школам и автобусам с мирным населением были лишь небольшими эпизодами насилия. А вот при повторении этого сценария Украиной мирное население Донбасса будет уничтожаться турецкими беспилотниками без зазрения совести. Так же, как украинские летчики без жалости поливали огнем Донецк и Луганск в 2014 году.

«Bayraktar достаточно долгое время может находиться в воздухе и несет на себе внушительную как разведывательную, так и боевую нагрузку. Понятно, что военный преступник будет использовать появившееся в его арсенале вооружение для совершения военных преступлений, что и происходит. Проводятся разведывательные облеты как позиций ополченцев, так и населенных пунктов, а на следующий вылет Bayraktar уже несет ударное вооружение, и может его применить по целям, а может ударить туда, куда хочет военный преступник. Они знают, что стреляют по мирному населению», — заключил Александр Цыганов.

Остается только надеяться на то, что киевских карателей смогут привести в чувство до того, как прольется кровь русского населения в Донбассе...

Пресс-служба президента Украины /

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