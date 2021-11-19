Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 91

ФАН представляет 91-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. Разберем в нем новую подборку вбросов: Россия создала угрозу для МКС, Москва виновата в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии, силовики проводят обыск в управлении Росреестра по Московской области. Подробнее — в нашем материале.

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«Медиазона» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) сохранило за собой первую строчку нашего рейтинга. У издания — 47 текстов антироссийской направленности. «Эхо Москвы» остается на второй строчке, у издания также 47 текстов. На третью позицию вернулась «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) — 41 текст.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Угроза МКС

В Госдепе США заявили, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, якобы создав угрозу для МКС. В результате инцидента якобы образовалось множество обломков космического мусора, которые угрожают интересам многих стран.

Минобороны России опровергло эти обвинения и продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находилась ниже фрагментов разрушенного спутника «Целина-Д».

«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 километров», — говорится в сообщении.

Для этого специалисты ведомства смоделировали обстановку в космосе. С момента возникновения фрагментов спутника никакой угрозы для МКС не возникло.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, российские военные — далеко не первые, кто производил уничтожение спутников на орбите. Это делали и Китай, и США, поэтому заявления американцев выглядят крайне двусмысленно. Их превосходство в космической сфере — один из важнейших компонентов военной мощи.

«Поэтому любые действия, направленные на то, чтобы это превосходство убрать или обесценить, в Вашингтоне воспринимаются болезненно. Поэтому реакция на испытания российского оружия была настолько резкой и содержала откровенную ложь», — пояснил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь выразил мнение, что такая нервная реакция официальных лиц США на испытания российской противоспутниковой ракеты вполне понятна. Развитие этого вида вооружений угрожает американской космической стратегии, в рамках которой создаются военные спутники, беспилотные корабли и т. д. Цель стратегии — добиться доминирования в околоземном пространстве. Россия не раз призывала Вашингтон разработать договор, ограничивающий милитаризацию космоса.

«Призыв услышан не был, а значит, американцы должны иметь в виду, что любые их боевые космические аппараты могут быть сбиты. В испытаниях противоспутникового оружия нет ничего нового — их проводили Китай, Индия и, разумеется, сами США. Так что подобная реакция рассчитана исключительно на дальнейшее нагнетание антироссийского информационного фона и не говорит о реальных опасениях за судьбу МКС или других мирных космических программ», — добавил Юрий Голубь.

Миграционный кризис

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такое заявление откровенной ложью.

«При всем уважении к президентам суверенных государств я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже в не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: «За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы», — сказал он.

Лавров добавил, что в этих заявлениях литовским лидером не было приведено ни одного факта.

Сергей Простаков обратил внимание, что кризис на границе Белоруссии и Польши для Евросоюза поставил Брюссель в патовую ситуацию. Принять беженцев — это признание правоты Лукашенко, а решение не принять будет знаком отказа от декларируемых ЕС принципов. Позиция Польши здесь выглядит еще одной проблемой. Варшава находится в глубоком ценностном расколе с Евросоюзом, несмотря на экономическую зависимость. И Польша будет точно стараться по мере сил не пропускать беженцев.

«В такой ситуации европейским лидерам нужен более статусный противник для объяснения возникших трудностей, чем Лукашенко. Иначе получится, что скромная Белоруссия сумела создать огромные репутационные проблемы для всего ЕС. Традиционно Россия в очередной раз становится тем символическим врагом, против которого декларируется необходимость объединения перед исходящей от него угрозой. Евросоюз и НАТО нуждаются в таком ложном, но удобном противнике, иначе сдерживать процессы распада этих объединений было бы очень сложно», — добавил Сергей Простаков.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

Юрий Голубь считает, что заявления, которые много лет подряд делают представители литовской компрадорской элиты, поставили ее за рамки, в которых может вестись нормальный дипломатический диалог. Фактически литовские власти сами низвели себя до положения экстремистов и маргиналов, не заслуживающих внимания и уважения.

«И с поразительным упорством они бьются головой о ту же стену. Очевидно, что нынешний миграционный кризис невозможно разрешить без диалога государств региона. Но вместо того, чтобы хоть как-то наладить контакт с соседями, Литва загоняет себя в тупик. Совершенно очевидно — чем громче и агрессивней ее заявления, тем позорнее для нее будет исход наблюдаемой коллизии», — выразил свое мнение Юрий Голубь.

Обыск Росреестра

В социальных сетях, а затем и в СМИ появилась информация, что в офисах руководителей подмосковного Росреестра проходят обыски и выемка документов, связанные с финансовыми махинациями при оценке участков земли в Московской области.

В пресс-службе ведомства в комментарии РИА Новости эту информацию опровергли.

«Данная информация, касающаяся управления Росреестра по Московской области, не соответствует действительности. Работа подмосковного Росреестра ведется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Сергей Простаков заметил, что Росреестр — ключевое в имущественных отношениях ведомство. Поэтому и в контроле над ним, и в дестабилизации его работы, и даже просто дискредитации с помощью различных слухов всегда найдутся заинтересованные стороны с далеко не законными намерениями. Поэтому появление слухов об обысках или уголовных делах в отношении представителей Росреестра не должно удивлять.

«Безусловно, такое действительно случалось и может случиться, на чем и основаны подобные фейки. А вредны они тем, что внедряют стереотип о массовых злоупотреблениях, который подрывает и без того непростые отношения общества со властью», — заключил Сергей Простаков.

Как считает Юрий Голубь, работа подмосковного Росреестра находится под постоянным прицелом авторов коррупционной хроники. Громкие уголовные дела, связанные с земельными махинациями, заводились в 2019-м и весной нынешнего года. Разумеется, любые слухи на эту тему сразу выливаются в анонимные Telegram-каналы, а оттуда перекочевывают в СМИ и получают широчайшее распространение благодаря постоянному вниманию со стороны обывателей. Как выясняется, дым без огня бывает частенько, подобная информация нуждается в тщательной проверке.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.