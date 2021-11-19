Пользователи Facebook раскритиковали власти Украины за речи о военной активности России

Киев, 19 ноября. Министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Алексей Резников заявили, что не хотят вражды с Россией, но обеспокоены ее военной активностью.

Совместная речь политиков вызвала бурную реакцию украинских соцсетей. Об этом рассказало издание Regnum.

«Я переведу: «Мы не хотим враждовать, но давайте мы просто будем по-дружески гадить вам на коврик», — пишет Олег С.

Азим А. не понял утверждения глав минобороны. По его мнению, Украина ведь семь лет воюет с РФ. Киеву стоит сначала определиться, а затем делать непонятные заявления.

facebook.com / Олексій Резніков

«Всегда заявления об «агрессии России» используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ с Российской Федерацией. Никаких других целей у этого нет», — предполагает Ирина П.

Юрий А. подчеркнул, что Россия активна на собственной территории. Нет ни одного международного документа, который запрещал бы странам стягивать технику и заниматься учениями внутри своих границ.

Ранее генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов в интервью для ФАН прокомментировал заявление бывшего разведчика Андрея Безрукова о том, что Россия может пресечь любые провокации ВМС США в Черном море всего тремя выстрелами ракет. По его мнению, в современном мире 99% всех противостояний проходят в информационном, виртуальном пространстве.