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Со-режиссер «Бэтгерл» объявил о старте съемок фильма

Шоу-бизнес
Со-режиссер «Бэтгерл» объявил о старте съемок фильма
flickr.com  /  brett jordan / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 19 ноября. Режиссер кинокомикса «Бэтгерл» Адиль Эль-Арби рассказал, что он и его коллега Билалл Фаллах снимут одноименный фильм. Кинолента будет представлена на онлайн-сервисе HBO Max.

В настоящее время постановщики работают в Marvel Studios, снимая сериал «Мисс Марвел». Точные детали сюжета пока неизвестны, но режиссеры рассказали, что сценарий напишет Кристина Ходсон. Об этом сообщает ScreenRant.

Ранее в этом году было объявлено, что актриса Лесли Грейс будет играть саму Бэтгерл. Создатели грядущей киноленты не раскрыли, кто из персонажей появится в фильме. Однако источники сообщают, что в съемках примет участие Джей Кей Симмонс, который вернется к роли комиссара Гордона.

Со-режиссер «Бэтгерл» объявил о старте съемок фильма
Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» / Prt Scr

«Приближаемся к съемкам», — заявил Эль-Арби посредством своего Instagram.

По слухам, в фильме также ожидается возвращение Бэтмена, но неизвестно, будет ли это Бен Аффлек, Майкл Китон или другой актер, играющий знаменитого супергероя. Брендан Фрейзер сыграет злодея Гарфилда Линнса, также известного как Светлячок.

Точная дата выхода кинокомикса неизвестна, но он выйдет в 2022 году. Картина будет представлена только на онлайн-сервисе на HBO Max, у нее не будет проката на большом экране.

Ранее голливудский актер Майкл Китон рассказал, что вновь сыграет злодея Эдриана Тумса в киновселенной Marvel. При этом он не уточнил, что именно это будет за проект.

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кино dc бетгерл
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