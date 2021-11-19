Старинная копия Конституции США ушла с молотка за 43,2 миллиона долларов

Лондон, 19 ноября. Копию Конституции Соединенных Штатов продали на аукционе за 43,2 миллиона долларов. Она является старейшим в мире действующим законом, сообщили в аукционном доме Sotheby's.

Ценность копии заключается и в том, что она является одной из 13 сохранившихся экземпляров. Их выдавали на Континентальном конгрессе на Филадельфийском конвенте 1787 года. После этого события и была создана основная Конституция США.

О намерении ее выкупить сообщила группа криптоинвесторов. Ее членам удалось собрать порядка 4,3 миллиона долларов за пять дней. На данный момент неизвестно, кому удалось приобрести лот. Однако если криптоинвесторы воплотили задуманное, то каждый участник группы станет владельцем части текста.

Ранее на аукционе была продана картина Фриды Кало. Автопортрет мексиканской художницы обошелся владельцу в 35 миллионов долларов.