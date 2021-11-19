Пользователи Facebook высмеяли Украину за импорт российских огурцов

Киев, 19 ноября. Украина впервые начала закупать свежие огурцы в России. Об этом рассказал со ссылкой на источники сообщил портал EastFruit.

Украинцы посредством соцсетей посмеялись с этой ситуации. Об этом сообщает ИА Regnum.

«Сало тоже из России, в том году импорт сала из России — 4,5 млн долларов», — написал Dimas van Helsing.

Оксана П. иронично отметила, что Украина является аграрной супердержавой. При этом чеснок она покупает в Китае.

«Скоро галушки из Монголии импортировать начнем», — смеется Лара.

Пользователь Ушаков напомнил заявления украинских политиков, которые после развала СССР говорили о том, что прокормят всю Европу. Теперь Киев получил закономерный результат.

«Скоро их осенит, запретят импорт огурцов из России, начнут возить с Египта», — пошутил Jonny Di.

Денис Б. подчеркнул, что эти огурцы покупает фракция «Слуга народа». Им нужна хоть какая-то закуска перед тем как они примут очередное преступное постановление.

Ранее бывший глава правительства Украины Валерий Пустовойтенко заявил, что растущие цены на продукты питания в стране уже невозможно замедлить или остановить. Экс-чиновник считает, что в сложившейся ситуации виновата нынешняя украинская власть.