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Политолог Стариков: в отношении Китая США не переходят красную черту

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 08:55
Политика
Политолог Стариков: в отношении Китая США не переходят красную черту
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 ноября. Вашингтон не ведет дружелюбную политику по отношению к Пекину, он просто не переходит красную черту. Об этом рассказал политолог Николай Стариков.

Президент США Джо Байден в ходе онлайн-саммита с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Белый дом не признает независимость КНР. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил речь американского лидера.

«Это не говорит о том, что американцы ведут дружелюбную политику в отношении Китайской Народной Республики. Они просто не переходят определенную красную черту, но давление продолжается», — отметил Стариков.

Политолог Стариков: в отношении Китая США не переходят красную черту
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон провели онлайн-встречу. Это указывает на ее несерьезность, поскольку все важные события проходят очно. При этом сразу после саммита США заявили о бойкотировании Олимпиады в Пекине, что вызывает только недоумение.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что темами онлайн-разговора глав США и РФ станут Украина и НАТО. Саммит может состояться уже до конца этого года.

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