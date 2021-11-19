Беженцы покинули лагерь у границы Белоруссии с Польшей

Минск, 19 ноября. Лагерь беженцев у погранперехода Брузги–Кузница на польско-белорусской границе опустел, мигрантов доставили в транспортно-логистический центр, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мигрантов в порядке очередности запускают в палатки, кормят и дают горячий чай. Мест хватает не всем. Некоторые люди вынуждены ждать на улице, когда из центра уберут хранившиеся там товары.

В настоящее время в логистическом центре разместили менее двух тысяч мигрантов, около 400 человек возвращаются в Ирак. Аэропорт Минска полон курдскими пожилыми людьми и семьями с детьми, отмечает РЕН ТВ.

«Граница заблокирована, там очень много польских солдат. Пройти уже не сможем, поэтому и улетаем», — цитирует беженца из Ирака по имени Али телеканал.

В настоящее время в лагере работают следователи. В Белоруссии возбудили уголовное дело по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении беженцев и журналистов. Генпрокурор страны Андрей Швед пообещал, что «каждый факт преступных деяний должностных лиц Польши» фиксируется и документируется «в ходе расследования уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества».

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против 45 лиц из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Под санкции могут попасть граждане, ответственные за перевозку мигрантов, заявили в Еврокомиссии.