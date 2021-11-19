Климкин призвал Киев разработать новую стратегию по Донбассу во избежание его потери

Киев, 19 ноября. Киеву нужна новая стратегия по Донбассу, так как он может в скором времени потерять его, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Украина находится в очень опасной ситуации, буквально в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс. Об этом Климкин заявил на телеканале «1+1».

«Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот «Минск» не работает. Он не будет работать, поскольку (президент РФ Владимир) Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться», — сказал бывший украинский министр.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, однако на деле потакают курсу Украины на демонтаж, что заводит переговоры в тупик. По словам главы государства, кризис на территории Украины далек от урегулирования.