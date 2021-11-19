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Автомобиль с пьяными водителем и пассажиром упал с моста в Барнауле

Происшествия
Автомобиль с пьяными водителем и пассажиром упал с моста в Барнауле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Барнаул, 19 ноября. Автомобильный инцидент случился в Барнауле ночью. В Сети появились фотографии упавшей с моста машины, в которой были нетрезвые люди.

Как сообщил tolknews.ru со ссылкой на сообщество barnaul.insta., инцидент произошел на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Фурманова. По предварительной информации, водитель был пьян. В машине была пассажирка, которая тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что травм они не получили.

На место происшествие прибыли правоохранительные органы. Они выяснят детали ночного дорожного происшествия.

Страшная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска. В результате случившегося погиб один человек. Следственно-оперативной группой устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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