СК «Согласие»: в 2021 году чаще всего воровали автомобильные зеркала и колеса

Москва, 19 ноября. Похитители автомобильных деталей чаще всего в 2021 году воровали эмблемы Mercedes-Benz, колеса и зеркала, сообщили в страховой компании «Согласие».

На Mercedes-Benz пришлось 26% случаев воровства, 9% были связан с хищением эмблемы. Зеркалами интересовалась треть злоумышленников, 12% — колесами, сообщает со ссылкой на «Согласие» РИА Новости. В остальных случаях похищали антенны, дворники, видеорегистраторы, фары, ручки дверей, датчик экстренного торможения, камеры заднего вида и прочие детали и предметы.

За ущерб автомобилям марки BMW выплаты произвели в 16% случаев, Toyota — в 12% и Kia — в 9% случаев. На инциденты с авто марок Volkswagen, Renault, Land Rover пришлось по 7%, 4% и 3% таких преступлений соответственно. В 23% случаев объектом внимания злоумышленников стали машины марок Audi, Infiniti, Nissan и остальных автомобильных брендов.

«Наибольшая компенсация выплачена за хищение фар Porsche Cayenne в Москве (Северное Чертаново) – 435 тысяч рублей», — отметили в компании.

Ранее доцент МАДИ Лев Зиманов заявил, что если оставить автомобиль на всю зиму на улице, геометрия шин может измениться. Этого можно избежать. Достаточно хотя бы раз в месяц выехать, чтобы после парковки автомобиль встал на другие точки контакта резины с поверхностью.