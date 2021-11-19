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Политолог Стариков объяснил, почему Россия не может отказаться от Европы ради Азии

Политика
Политолог Стариков объяснил, почему Россия не может отказаться от Европы ради Азии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Россия старается сотрудничать с Европой, чтобы остаться в международном сообществе. Об этом рассказал политолог Николай Стариков.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, почему РФ, учитывая натянутые отношения с ЕС, не возьмет курс на Азию. Публицист отметил, что это принципы мировой политики.

«Задача России — ни в коем случае не давать нас отрезать от международного сообщества. Это важно. Наши сегодняшние экспортные ресурсы, к сожалению — это, в основном, природные ресурсы. Их надо кому-то продавать. Китай — это очень сложный пассажир в смысле переговоров. Нельзя все газопроводы, все контракты заключать с одним человеком», — отметил политолог.

Политолог Стариков объяснил, почему Россия не может отказаться от Европы ради Азии
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что в географическом смысле Россия все же является Европой. Кроме того, Москва должна добиваться того, чтобы в мире существовало несколько центров силы, и ей нужно растаскивать западную коалицию.

Ранее профессор истории Хенрик Йенсон рассказал, что отказ президента США Джо Байдена от санкций против «Северного потока — 2» кардинально изменил баланс сил в Европе в сторону России.

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