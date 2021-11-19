Политолог Стариков объяснил, почему Россия не может отказаться от Европы ради Азии

Москва, 19 ноября. Россия старается сотрудничать с Европой, чтобы остаться в международном сообществе. Об этом рассказал политолог Николай Стариков.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, почему РФ, учитывая натянутые отношения с ЕС, не возьмет курс на Азию. Публицист отметил, что это принципы мировой политики.

«Задача России — ни в коем случае не давать нас отрезать от международного сообщества. Это важно. Наши сегодняшние экспортные ресурсы, к сожалению — это, в основном, природные ресурсы. Их надо кому-то продавать. Китай — это очень сложный пассажир в смысле переговоров. Нельзя все газопроводы, все контракты заключать с одним человеком», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что в географическом смысле Россия все же является Европой. Кроме того, Москва должна добиваться того, чтобы в мире существовало несколько центров силы, и ей нужно растаскивать западную коалицию.

Ранее профессор истории Хенрик Йенсон рассказал, что отказ президента США Джо Байдена от санкций против «Северного потока — 2» кардинально изменил баланс сил в Европе в сторону России.