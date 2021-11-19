Загадочную тень принцессы Укока снова заметили в горах Алтайского края

Горно-Алтайск, 19 ноября. Накануне в Кош-Агачском районе Республики Алтай снова засняли таинственную человеческую фигуру в облаках, окруженную радужным свечением.

Многие считают, что это «дух принцессы Укока» или «дух шамана». При этом ученые уже давно нашли научное объяснение эффектному зрелищу. Горный призрак — это всего лишь тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу, которая может порой неожиданно шевелиться и всегда окружена сиянием под названием «глория».

Явление можно увидеть в любом горном регионе, таком, как, например, национальный парк Халеакала на острове Мауи на Гавайях или в валлийских горах. Порой удается увидеть «дух шамана» даже из самолета.

Недавно американские геофизики сделали не менее удивительное открытие об окружающем нас мире — они доказали внеземное происхождение фосфора. Источником этого элемента на Земле является космическая пыль.