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Загадочную тень принцессы Укока снова заметили в горах Алтайского края

Общество
Загадочную тень принцессы Укока снова заметили в горах Алтайского края
wikipedia.org  /  Александр Лещёнок / CC BY-SA 4.0

Горно-Алтайск, 19 ноября. Накануне в Кош-Агачском районе Республики Алтай снова засняли таинственную человеческую фигуру в облаках, окруженную радужным свечением.

Многие считают, что это «дух принцессы Укока» или «дух шамана». При этом ученые уже давно нашли научное объяснение эффектному зрелищу. Горный призрак — это всего лишь тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу, которая может порой неожиданно шевелиться и всегда окружена сиянием под названием «глория».

Явление можно увидеть в любом горном регионе, таком, как, например, национальный парк Халеакала на острове Мауи на Гавайях или в валлийских горах. Порой удается увидеть «дух шамана» даже из самолета.

Недавно американские геофизики сделали не менее удивительное открытие об окружающем нас мире — они доказали внеземное происхождение фосфора. Источником этого элемента на Земле является космическая пыль.

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