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Штормовой ветер и сильный снег накроют юг Камчатки 20 ноября

Происшествия
Штормовой ветер и сильный снег накроют юг Камчатки 20 ноября
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Петропавловск-Камчатский, 19 ноября. Жители юга Камчатского полуострова столкнутся с сильным снегом и штормовым ветром из-за приближающегося циклона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Скорость ветра прогнозируется в диапазоне 15-20 метров в секунду. На побережьях он будет сильнее — 25-30 метров в секунду. Сообщается, что камчатский главк МЧС переключается на режим повышенной готовности, передает «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября во второй половине дня в Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега», — уточнили в МЧС.

Не оставит побережье циклон и 21 ноября. Перечисленные территории и юг Мильковского района вновь испытают на себе стихию. Кроме того, в нескольких районах края до 23 ноября объявлена лавинная опасность.

Ранее снегопад обрушился на Новосибирскую область. Подобная погода продержалась в регионе три дня.

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