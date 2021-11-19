Житель Улан-Удэ приобрел три картофелины за 10 тыс. рублей вместо наушников

Улан-Удэ, 19 ноября. Жертвой злоумышленников стал 33-летний житель Улан-Удэ, который хотел приобрести беспроводные наушники на популярном сайте. Мужчина заплатил за гарнитуру, но в коробке вместо устройства лежали три картофелины.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр МВД по Республике Бурятия. Потерпевший в результате обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчина сообщил, что позвонил мошеннику по телефону. После договорился о покупке и назвал реквизиты для получения наушников по почте.

Злоумышленник убедил жертву, что оформит доставку с оплатой наложенным платежом и отправил «наушники». Спустя десять дней житель Улан-Удэ обратился в почтовое отделение, оплатил посылку во время получения.

Но при распаковке узнал, что заплатил больше 10 тыс. рублей за три картофелины. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Водитель такси в Татарстане недавно сохранил средства пенсионерки, которая собиралась передать их злоумышленникам. В результате сотрудники полиции возбудили уголовное дело.