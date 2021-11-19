Политолог Стариков: украинский режим не подлежит переделке

Москва, 19 ноября. Украинский режим в его нынешнем виде невозможно переделать. Об этом рассказал российский политолог Николай Стариков.

В политических кругах говорят о том, что официальный Киев может изменить позицию после проведения президентских выборов. Однако эксперт в интервью для издания «Украина.ру» выразил иную точку зрения.

«Пройдут выборы, вместо президента Порошенского придет президент Зеленко, который вдруг придет в себя, начнет разговаривать на родном языке, перестанет угнетать русский язык, говорить всякие глупости, делать из территории своей страны площадку для потенциального военного конфликта — этого всего, в политическом смысле, на мой взгляд, не может произойти», — отметил Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что России стоит набраться мужества и выразить несогласие киевскому русофобскому режиму. Изменение власти на Украине должно быть целью РФ. По его мнению, пришла пора об этом открыто заявить.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью для ФАН заявил, что некоторые украинские законы имеют функцию, скорее, манифеста, нежели инструкции. Так он прокомментировал новость о том, что Киев принял законопроект, значительно увеличивающий полномочия пограничников.