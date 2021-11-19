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Марина Хлебникова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара

Шоу-бизнес
Марина Хлебникова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в доме на улице Ратной в Москве, попала в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По приезде в госпиталь врачи провели осмотр исполнительницы. Медики, как сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, оценивают состояние артистки как «тяжелое, но стабильное».

Возгорание произошло в квартире певицы вечером 18 ноября. Пламя охватило территорию площадью десять квадратных метров, спасателям удалось ликвидировать огонь.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Артистка курила, стоя у окна. После пожара ее госпитализировали. В квартире во время возгорания также были родители и дочь знаменитости.

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