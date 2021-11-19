Роскачество выявило нарушения при проверке светлого пива

Москва, 19 ноября. Роскачество при проверке светлого пива обнаружило нарушения в каждом шестом образце.

Всего ведомство проверило 113 торговых марок, а это более 60% светлого пива на российском рынке. Большинство товаров произведены в России, остальные — в Германии, Чехии, Бельгии, Нидерландах и прочих странах.

«Шестая часть исследованных образцов оказалась с нарушениями законодательства», — сказано в сообщении Роскачества.

У десяти торговых марок обнаружена недостоверная маркировка в части плотности пива, а у двух товаров — объемной доли спирта. Еще девять марок пива сняты с органолептической экспертизы из-за плохих показателей пеностойкости.

Ранее Роскачество выявило повышенный уровень токсичности у продающихся в России одеял. Роскачество проверило одеяла 18 брендов, изготовленные в России, Швеции и Австрии. В результате специалисты обнаружили, что токсичность некоторых изделий оказалась существенно выше нормы, которая находится в пределах от 70% до 120%.