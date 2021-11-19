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Политолог Ищенко: Украина не сможет запретить «СП-2»

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 08:13
Политика
Политолог Ищенко: Украина не сможет запретить «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Украина никак не сможет оказать влияние на запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал российский политолог Ростислав Ищенко.

Издание «Украина.ру» сообщило, что компания «Нафтогаз» была допущена к сертификации «СП-2». Эксперт в интервью объяснил, зачем Берлин пошел на такой шаг.

«Украина не является сертификатором. Точно так же как и Польша, которая заявляла о своем намерении принять участие (которая могла это сделать как член ЕС) в процессе сертификации «Северного потока — 2». Они могут подавать свои соображения, заявления, возражения и т. д. Но на основании европейского законодательства, на основании требуемых документов, сертификация проходит в два этапа: германский национальный орган и потом европейский орган, все. Поэтому остановить что-то или запретить Украина, или Мадагаскар, или еще кто-то, все равно не может», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: Украина не сможет запретить «СП-2»
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что допущение Украины к сертификации — это уступки Германии, которая делает вид, что выполняет свои обязательства перед США, когда те снимали санкции с газопровода. Однако как-то повлиять Киев не сможет, его возражения уже давно известны.

Ранее читатели британской газеты Express заявили, что решение Германии приостановить процедуру сертификации «Северного потока — 2» негативно скажется и на газовом рынке Великобритании. Некоторые юзеры уверены, что виновниками энергетического кризиса являются США и НАТО.

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