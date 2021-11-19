Иммунолог Болибок предупредил о симптоме «матового стекла» при COVID-19

Москва, 19 ноября. Нарушение свертываемости крови при коронавирусе вызывает сбой в насыщении кислородом органов дыхания.

При заражении коронавирусом в легких пациента может появиться синдром «матового стекла». Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок URA.RU.

«Воспаление в легких происходит из-за тромбозов мелких капилляров. То есть при избыточном тромбообразовании при COVID-19 возникает диссеминированная внутрисосудистая свертываемость, когда тромбы появляются прямо в потоке крови, потом мелкие кровяные сгустки попадают в капилляры, забивая их, и возникает синдром "матового стекла"», — пояснил врач.

Коронавирус обычно поражает внутреннюю оболочку сосудов. При их нарушении в организме начинается массовый тромбоз. Из-за этого резко растет свертываемость крови, после начинает страдать функция фибринолиз, то есть способность организма растворять образовавшиеся тромбы.

Ранее ученые вскрыли легкие людей, которые скончались от последствий COVID-19, чтобы изучить, как коронавирус влияет на ткани. Вскрытие показало, что коронавирус напрямую инфицирует базальные эпителиальные клетки в легких.