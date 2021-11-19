Политолог Стариков: действие указа Путина почувствуют жители ЛДНР

Москва, 19 ноября. Действие указа президента России Владимира Путина о товарах из ЛДНР, в первую очередь, почувствуют жители Донбасса. Об этом рассказал политолог Николай Стариков.

Российский лидер постановил, что теперь продукция из Донецкой и Луганской народных республик может поставляться на территорию РФ. Публицист в интервью для «Украина.ру» обсудил указ главы государства.

«Я думаю, что, наверное, в большей степени этот указ предназначен для того, чтобы его действие почувствовали жители ЛДНР. Я думаю, что они почувствуют в самое ближайшее время», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что Россия, согласно Минским соглашениям, признает ЛДНР частью Украины, а не отдельными государствами. Соответственно, все ограничения, наложенные на Киев, распространялись и на Донбасс. Однако этот указ позволяет устранить экономическую границу.

По словам Старикова, Донбасс — это крупный регион, который имеет массу производств. Россия, открыв для республик этот рынок, осуществила гуманитарную акцию.

Ранее полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что указ президента России Владимира Путина о помощи ДНР и ЛНР является ответом на действия Киева, связанные с нагнетанием ситуации в регионе.