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Майкл Китон вернется к роли Стервятника в Marvel

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 07:58
Шоу-бизнес
Майкл Китон вернется к роли Стервятника в Marvel
flickr.com  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 19 ноября. Голливудский актер Майкл Китон рассказал, что вновь сыграет злодея Эдриана Тумса в киновселенной Marvel. При этом он не уточнил, что именно это будет за проект.

Артист в настоящее время работает над кинокомиксами и для DC, и для Marvel. В киноленте «Флэш» он вернется к роли Бэтмена, которого играл еще в 90-х для дилогии режиссера Тима Бертона. Однако Майкл согласился воплотить на экранах и суперзлодея Стервятника. Об этом сообщает ScreenRant.

Актер посетил шоу Джимми Киммела, чтобы поговорить о своем новом сериале «Тоска по наркотикам» для сервиса Hulu. При этом ведущий поинтересовался у Китона относительно его супергеройских ролей.

«Завтра я снимаю кое-что для Стервятника», — отметил артист.

Источники сообщают, что неназванным проектом может быть «Морбиус». Несмотря на уже прошедшие пересъемки, создатели кинокомикса могут расширить роль Эдриана Тумса для лучшей связи с другими проектами. Также в СМИ предполагают, что Китон может появиться в киноленте «Человек-паук: Нет пути домой».

Ранее актер Эндрю Гарфилд заявил, что он не принимал участие в съемках кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Артист, несмотря на слухи, активно отрицает свое появление в проекте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Майкл Китон вернется к роли Стервятника в Marvel
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