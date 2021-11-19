Российская диаспора в США приостановила работу из-за расследования ФБР

Вашингтон, 19 ноября. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США временно прекратил свою деятельность из-за расследования американских спецслужб.

Такое решение было принято на фоне того, что по меньшей мере три сотни россиян в США подверглись следственным мероприятиям ФБР. Об этом сказано в заявлении КСОРС.

«Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — говорится в сообщении.

Как сообщает КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины проходят по делу о нарушениях законов об иностранных агентах. Однако Координационный совет никогда не вмешивался во внутренние дела США и не располагал финансами.

Ранее сообщалось, что российский аналитик Игорь Данченко обвиняется в предоставлении заведомо ложной информации сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР). По данным американских СМИ, Данченко в 2016 году собирал данные о возможных связях бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией.