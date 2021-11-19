Один человек погиб при стрельбе в американском Кембридже

Вашингтон, 19 ноября. По меньшей мере один человек погиб при стрельбе, произошедшей накануне вечером в американском городе Кембридж (штат Мэриленд). Об этом сообщил телеканал WMDT со ссылкой на местное полицейское управление.

Согласно данным, сообщения о стрельбе поступили в правоохранительные органы около 20:00 по местному времени. Полицейские призвали сограждан избегать место происшествия.

Ведется расследование. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Другие подробности о стрельбе в Кембридже не приводятся.

Больше недели назад стрельба произошла в российском городе Красноярск в спортивном заде. Потасовка произошла между 43-летним мужчиной и 17-летним подростком.