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Политолог Ищенко о приостановке сертификации «СП-2»: ничего не изменилось

Экономика
Политолог Ищенко о приостановке сертификации «СП-2»: ничего не изменилось
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 ноября. Инициированная Германией приостановка сертификации «Северного потока —2» связана с созданием дочерней компании «Газпрома». Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Берлин решил перенести запуск немецко-российского газопровода. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил причину такого решения.

«Немцы совершенно прозрачно все объяснили. К ним обратился «Газпром», который собирается создать дочернюю компанию, которая будет владеть германской частью газопровода. Это разумно с точки зрения европейских прибамбасов, которые требуют, чтобы одна компания всем не владела», — отметил политолог.

Он добавил, что Германия приостановила сертификацию, чтобы российская организация могла основать филиал. После этого будет новая заявка, но уже от двух компаний, и тогда весь этот процесс завершится.

Политолог Ищенко о приостановке сертификации «СП-2»: ничего не изменилось
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Пока что они собираются закончить ее в отведенные сроки — четыре месяца. То есть, ничего, по сути дела, не изменилось», — резюмировал эксперт.

Ранее Ищенко в интервью для ФАН объяснил стремление Польши заставить Германию остановить сертификацию «Северного потока — 2». По мнению политолога, большая часть германской политической элиты понимает, что отказ от запуска газопровода приведет к тяжелым экономическим последствиям.

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Газпром германия ищенко сп-2 Северный поток — 2
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