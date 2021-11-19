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В Сети появился новый трейлер фильма «Аллея кошмаров»

Шоу-бизнес
В Сети появился новый трейлер фильма «Аллея кошмаров»
Кадр из фильма «Аллея кошмаров»

Лос-Анджелес, 19 ноября. На YouTube-канале SearchlightPictures был представлен финальный трейлер нуарного фильма «Аллея кошмаров». Режиссером и сценаристом киноленты выступил Гильермо Дель Торо.

Основанный на одноименном романе 1946 года Уильяма Линдси Грэшема, фильм рассказывает об аферисте Стэнтоне «Стэне» Карлайле, которого на экранах воплотил актер Брэдли Купер. Об этом сообщает ScreenRant.

По сюжету манипулятор утверждает, что он настоящий медиум. Однако, связавшись с психиатром Лилит Риттер (Кейт Бланшетт), с помощью которой они могли бы обманом заставить людей давать им деньги, шарлатан попадает в гораздо большие неприятности, чем он рассчитывал.

Всего за несколько недель до премьерного показа зрителям был представлен финальный трейлер киноленты. Посетители кинотеатров смогут ознакомиться с творением Дель Торо уже 3 декабря (в России прокат стартует 27 января 2022 года). Кроме главных звезд, в киноленте также появятся Тони Коллетт, Руни Мара и Уиллем Дефо.

Ранее режиссер киноленты Роусон Маршалл заявил, что фильм «Дивизион», основанный на серии видеоигр, будет снят в 2022 году. Главную роль в нем сыграют голливудские актеры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.

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кино гильермо дель торо брэдли купер аллея кошмаров
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