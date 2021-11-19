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Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации тела генсека для погребения

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 06:22
Общество
Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации тела генсека для погребения
wikipedia.org  /  Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Москва, 19 ноября. Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада попросил эксгумировать тело генсека из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище.

Соответствующее обращение было направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля, рассказал пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин в беседе с РИА Новости.

Родственник Сталина хочет восстановить историческую справедливость и исполнить посмертную волю знаменитого прадеда. К тому же он намеревается выяснить, что все же послужило причиной смерти генсека. Сталин не раз говорил при жизни, что хотел бы быть похороненным рядом с прахом своей супруги Надежды Алиллуевой — на Новодевичьем кладбище, однако его посмертную волю так и не выполнили.

Во время конференции по этому вопросу дебоширы ворвались в пресс-зал и затеяли массовую драку. Также они испачкали краской PR-директора Сталина Вадима Горжанкина и биографа семьи Сталиных Лану Паршину.

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