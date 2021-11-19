Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации тела генсека для погребения

Москва, 19 ноября. Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада попросил эксгумировать тело генсека из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище.

Соответствующее обращение было направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля, рассказал пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин в беседе с РИА Новости.

Родственник Сталина хочет восстановить историческую справедливость и исполнить посмертную волю знаменитого прадеда. К тому же он намеревается выяснить, что все же послужило причиной смерти генсека. Сталин не раз говорил при жизни, что хотел бы быть похороненным рядом с прахом своей супруги Надежды Алиллуевой — на Новодевичьем кладбище, однако его посмертную волю так и не выполнили.

Во время конференции по этому вопросу дебоширы ворвались в пресс-зал и затеяли массовую драку. Также они испачкали краской PR-директора Сталина Вадима Горжанкина и биографа семьи Сталиных Лану Паршину.