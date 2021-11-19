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Преподаватель Школы вина Мережко объяснил правила выбора шампанского к Новому году
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Преподаватель Школы вина Мережко объяснил правила выбора шампанского к Новому году

Общество
Преподаватель Школы вина Мережко объяснил правила выбора шампанского к Новому году
pxhere.com

Москва, 19 ноября. Новогодние праздники, как правило, сопряжены с выбором шампанского из огромного ассортимента магазина. На что обратить внимание, чтобы скрасить Новый год, рассказал преподаватель Школы вина «Энотрия» Дмитрий Мережко.

По словам специалиста, стоит обходить сегмент до 300 рублей. В этом отделе будут лишь шипучие винные напитки, имеющие «италоподобные» названия. В ценовом диапазоне до 800 рублей, отметил эксперт, уже можно выбрать. Здесь свое внимание стоит обратить на игристые вины из России, передает агентство «Прайм».

«Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведёнными, чаще всего, крупными предприятиями», — рассказал Мережко.

До 1500 рублей можно выбирать напитки, отмеченные термином «российское шампанское». Из импортных аналогов здесь будут хорошие игристые вина из Испании, Италии и Португалии.

В ценовую категорию до 3000 рублей, по словам специалиста, забираются лучшие представители российского шампанского. Конкуренцию им составят просекко и кава, франчакорта из Ломбардии и французские креманы.

Если в бюджете более 3000 рублей, то позволить себе можно игристые вина из самой Шампани. Они являются наиболее престижным и качественным вариантом и, как правило, конкурировать могут только между собой, заключил Мережко.

К Новому году Союз виноградарей и виноделов прогнозирует достаточное количество шампанского. Повышение цен также не ожидается.

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