Сценарист «Богемской рапсодии» подал в суд на продюсера киноленты

Лос-Анджелес, 19 ноября. Сценарист «Богемской рапсодии» Энтони Маккартен подает в суд на продюсера Грэма Кинга и его компанию GK Films. Он утверждает, что ему не выплатили проценты от общих сборов фильма.

Автор написал сценарии для четырех фильмов, номинированных на «Оскар». В этот список вошли «Два папы», «Темные времена» и «Вселенная Стивена Хокинга». «Богемская рапсодия», биографический фильм Брайана Сингера о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри с Рами Малеком в главной роли, стал его третьим фильмом, получившим главную кинопремию. Об этом сообщает ScreenRant.

Байопик собрал в мировом прокате 911 млн долларов при бюджете в 52 млн. Однако, согласно финансовым отчетам, он все равно стал убыточным проектом. Кинокомпания потеряла $51 млн.

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Как утверждают источники, Энтони Маккартен подписал контракт, по которому его доход составляет 5% от общей прибыли фильма. Однако соглашение было заключено со студией GK Films, а не Fox, имеющей права на прокат.

Кинокомпания высчитывает успешность проектов своим способом. Закладывая в бюджет не только затраты на производство, но и расходы на рекламу, административные сборы и т.д. Согласно этой метрике, «Богемская рапсодия» оказалась убыточной.

Сценарист утверждает, что студия намерено составила договор так, чтобы не указывать способ подсчета прибыли. Сценарист требует возместить материальный ущерб, размер которого определит суд.

Ранее стало известно, что американская актриса Кристен Стюарт получила роль в сериале Оливье Ассайаса «Ирма Веп». Кого именно сыграет кинодива, не уточняется.